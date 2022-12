Juan Jesus, il bellissimo messaggio per Pelé

Juan Jesus difensore brasiliano del Napoli, ha scritto un messaggio sui social dopo la morte di Pelé, che si è spento ad 82 anni.

O Rei è morto a San Paolo del Brasile, dove era ricoverato da qualche settimana. La morte di Pelé ha rattristato il mondo. Tra i tanti messaggi c’è stato anche quello di Aurelio De Laurentiis.

In serata invece è arrivato anche quello di Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli. “Era così forte che vinse 3 mondiali. Era così grande che rivoluzionó il gioco stravolgendone i parametri e le abitudini.

Orgoglio del nostro popolo a tal punto da diventarne simbolo. E quando una persona diventa l’immagine di un paese significa che ne ha scritto la storia. E così da decenni piccoli brasiliani giocano per le strade sognando di diventare come Lui. Pelè=Brasile. Brasile=Pelè.

Per sempre.

Obrigado nosso Rei“.