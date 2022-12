Biasin: “Inter-Napoli, decisiva solo per i nerazzurri. Inzaghi condannato a vincere”

Fabrizio Biasin giornalista ha parlato di Inter-Napoli, sfida del 4 gennaio 2023 che sancirà la ripresa della Serie A per le due formazioni.

Tra meno di una settimana riparte il campionato. Le prima partite di Serie A dopo la sosta saranno Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria in programma alle 12.30. Solo di sera alle 20.45 scenderà in campo il Napoli chiamato subito ad affrontare una squadra fortissima come l’Inter.

Inter-Napoli: intervista Fabrizio Biasin

Il giornalista ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Inter-Napoli sfida decisiva solo per i nerazzurri. Se vogliono pensare ancora allo scudetto devono vincere per forza. Io non credo a quelli che dico che pure un pareggio è buono. Il risultato di parità va bene solo al Napoli“.

Per Inter-Napoli ci sarà il sold out, con i tifosi nerazzurri ancora convinti nel sogno scudetto. “Ci sarà il pienone, ancora di più contro il Napoli che ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato fino ad ora ed è comunque abituata a giocare in uno stadio così pieno“.

Biasin si sofferma anche sul cammino fino ad ora di Inter e Napoli in Serie A: “La squadra di Simone Inzaghi ha cominciato il campionato con una zavorra con cinque sconfitte. Ma negli ultimi due mesi è tornata a fare quello che sa fare. Ora, però, quei punti persi stanno pesando ancora, anche perché il Napoli ha fatto praticamente percorso netto. I primi due mesi dell’Inter non si spiegano nemmeno con l’infortunio di Lukaku, penso abbiano inciso molto la mancanza di equilibri in fase difensiva“.