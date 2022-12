Pistocchi: “Osimhen deve migliorare ancora molto. Spalletti pronto a una sorpresa per Inter-Napoli”

Maurizio Pistocchi ha parlato di Inter-Napoli, sfida del 4 gennaio 2023 e di Victor Osimhen nel giorno del suo compleanno.

Il giornalista ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Osimhen deve migliorare molto nella gestione della palla, deve essere più lucido nelle scelte di gioco. Lui è utilissimo nell’attacco alla profondità, dove è maestro. Però deve saper gestire di più la palla, deve essere più utile alla squadra“.

Pistocchi su Raspadori mezz’ala ha detto: “Se lo ha fatto Griezmann lo può fare sicuramente pure Raspadori. Lui sa fare già tanti ruoli, ma per giocare in quel ruolo devi fare le scelte giuste vista la zona del campo. Io ho visto molte amichevoli del Napoli, ma sono certo che Spalletti farà qualche sorpresa tattica durante Inter-Napoli. Il tecnico del Napoli è uno a cui piace molto lavorare, ma farlo per migliorare e provare nuovi elementi. Questo lo rende un allenatore moderno, anche perché oramai non ci sono più tanti allenatori che adottano un solo modulo per tutta la stagione“.

Sulla ripresa del campionato, Pistocchi ha concluso: “Questa è una variabile che nessuno può ponderare. Ma io credo che il Napoli sia avvantaggiato perché i giocatori impegnati al Mondiale sono usciti abbastanza presto. Inter-Napoli? Non credo sia una partita decisiva, ma può essere molto importante, soprattutto se perdono i nerazzurri. Il mese di gennaio sarà fondamentale per il Napoli, perché deve giocare partite molto complicate e se riesci a fare bene puoi avere un ottimo ritorno, anche mentale“.