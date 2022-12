Compleanno Victor Osimhen: il sogno passa (anche) dalla sua crescita

Victor Osimhen compie oggi 24 anni, l’attaccante nigeriano del Napoli è determinante nel gioco di Luciano Spalletti.

Anche in questa stagione Osimhen ha dovuto fare, già, i conti con un infortunio non proprio semplice da superare. Problema al bicipite femorale per il nigeriano durante la sfida con il Liverpool alla partita d’andata al Maradona. Un problema che lo ha tenuto fuori dai giochi per 32 giorni e 6 partite. Nonostante tutto l’attaccante è stato determinante per l’ottimo inizio di stagione del Napoli.

Fino ad ora Osimhen ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 14 partite disputate. Mica male. Ma Spalletti continuerà a puntare su Osimhen anche in futuro. Il giocatore è apparso tra i migliori durante il ritiro in Turchia ed in tutte e quattro le amichevoli. La crescita di Osimhen sembra costante e con la nascita della figlia appare anche maturato dal punto di vista mentale.

Ma quello che maggiormente ha impressionato di Osimhen è la sua freddezza sotto porta, che è migliorata molto negli ultimi mesi. Una crescita messa in evidenza in questa stagione in cui il giocatore ha messo a segno gol da vero attaccante d’area, ma ha saputo anche costruirseli da solo, come ad esempio quello segnato con la Roma. Gol che è in classifica per essere celebrato come rete più bella del 2022 del Napoli.

Nel giorno del compleanno di Osimhen sono i tifosi a chiedere un regalo all’attaccante nigeriano. La richiesta è facile da comprendere, perché chi ha l’azzurro del Napoli nel cuore sogna lo scudetto oramai da 32 anni. Con la crescita di Osimhen è lecito continuare a sperare, anche perché il nigeriano ha una fame assurda di vittorie, e questo lo accomuna ai tifosi del Napoli.