Il Napoli chiede ai tifosi: qual è il gol più bello del 2022? Il video da brividi

il Napoli chiede ai tifosi qual è il gol più bello del 2022: in lizza quello di Kvaratskhelia, Simeone, Osimhen, Zielinski ed Elmas.

La SSCN attraverso il suo canale ufficiale sui social ha chiesto quale sia la rete più bella del Napoli per l’anno 2022. Tempo di bilanci che portano a rivivere le grandi emozioni di una prima parte di stagione davvero magnifica per gli uomini di Spalletti. Il Napoli è primo in classifica con 8 punti di vantaggio sul Milan, sogna lo scudetto ma può dire la sua anche in Champions League dove agli ottavi affronterà il Francoforte e quindi può sperare di raggiungere i quarti di finale.

Napoli: il gol più bello del 2022

Sugli account della società azzurra è stato pubblicato il video di cinque gol messi a segno in questa stagione. Le nomination per il gol più bello del Napoli del 2022 sono:

Kvaratskhelia con il tiro a giro con Monza.

con il tiro a giro con Monza. Simeone con la girata di testa al volo con il Milan.

con la girata di testa al volo con il Milan. Osimhen con il siluro nella sfida con la Roma.

con il siluro nella sfida con la Roma. Zielinski con il colpo al volo contro l’Empoli.

con il colpo al volo contro l’Empoli. Elmas con il dribbling e la suola per aprirsi la via del gol con l’Udinese.

Cinque gol bellissimi e segnati con una tecnica davvero pregevole. Tre reti che mettono in evidenza il tasso tecnico dei giocatori che Luciano Spalletti ha a disposizione. Elmas, ad esempio, è uno di quelli che ha giocato di meno ma quando è stato chiamato in causa al posto di Kvaratskhelia ha dimostrato di poter dare il suo apporto in questa stagione. La squadra è unita più che mai per raggiungere il traguardo finale. Alla cena di Natale è stato siglato il patto scudetto, un ulteriore tassello per dare la giusta carica in vista della ripresa del campionato.