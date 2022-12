Napoli: la cena di Natale, nasce il patto scudetto. Gli azzurri ci credono

Alla cena di Natale del Napoli si è parlato anche di scudetto, obiettivo concreto della squadra di Spalletti che è prima in classifica.

Il Napoli ha otto punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, questo dà il senso di quanto si possa credere alla vittoria del titolo. Ovviamente il campionato è lungo e con i 3 punti in palio e le partite così ravvicinate, ci si mette poco a depauperare il patrimonio accumulato. Quindi bisogna tenere i piedi ben saldi a terra. A cominciare dalla ripresa del campionato quando il 4 gennaio si giocherà Inter-Napoli, match delicatissimo. La squadra di Spalletti ha perso le ultime due amichevoli, ma con squadre più avanti di condizione perché pronte a giocare nei rispettivi campionati. Nonostante tutto va testata la ripresa dei giocatori a livello atletico e mentale contro una squadra molto forte, che deve vincere per forza per alimentare il sogno scudetto.

Scudetto Napoli: a cena di Natale nasce il sogno

Per continuare a credere nel titolo finale bisogna continuare a giocare come si è fatto nella prima parte di stagione. Spalletti ha avuto indicazioni positive dai giovani come Zerbin e Gaetano apparsi in crescita, ma anche da Osimhen, già in forma smagliante e da Ndombele. Il francese può essere veramente l’arma in più di questa seconda fase del campionato di Serie A.

Ma alla cena di Natale è nato anche il patto scudetto del Napoli, lo scrive Repubblica che scrive: “Squadra e allenatore si sono uniti più che mai“. Questo è un segnale importante perché l’unità del gruppo e l’unione di intenti è uno dei segreti della forza della squadra partenopea. Spalletti dal 27 dicembre in poi potrà avere tutto il gruppo a disposizione e potrà allenare la squadra al meglio fino alla sfida con l’Inter. “Squadra e tecnico si sono ripromessi di essere una cosa solo fino a giugno. il patto per lo scudetto è nato a tavola” scrive Repubblica.