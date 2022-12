Napoli: Ndombele brilla, ‘rinforzo’ per Spalletti

Tanguy Ndombele è stato uno dei migliori durante la sfida Napoli-Lille, il centrocampista applaudito da Spalletti.

Il Napoli ha perso con il Lille, una prestazione tutt’altro che brillante quella degli azzurri. Netta la differenza di preparazione tra le due squadre, anche perché il Lille il 28 dicembre scende in campo per una partita ufficiale. Lo ha spiegato anche Luciano Spalletti al termine di Napoli-Lille, sottolineando che in questo momento le gambe non fanno quello che la testa comanda. Ed allora bisogna mettersi l’anima in pace, attendere ancora qualche giorno. Il Napoli ne ha 12 fino alla sfida con l’Inter del 4 gennaio.

Nonostante tutto c’è qualche notizia positiva per Spalletti che ha schierato ancora una volta Ndombele titolare. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Le facce a volte raccontano gli stati d’animo e Spalletti è sembrato turbato, certo, ma neanche tanto, perché qualcosa ha visto, e sull’accelerazioni di Ndombele – possenti, travolgenti – ha potuto sorvolare sulle difficoltà umanissime a sviluppare calcio verticale“.

Spalletti crede molto in Ndombele non vede l’ora di averlo al massimo per poterlo schierare con maggiore frequenza. Con la sua tecnica e fisicità può giocare sia al posto di Zielinski che di Lobotka e questo è sicuramente un grandissimo vantaggio. Il francese ha un ottimo piede e può cercare l’imbucata o il tiro a suo piacimento, se continua la sua crescita può essere veramente un nuovo acquisto per la società azzurra in questa seconda parte di stagione.