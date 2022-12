Gazzetta pubblica la confessione di Chiellini, i tifosi Juve bloccano l’account twitter

Gazzetta dello Sport ha pubblica l’estratto delle parole di Chiellini ai magistrati sugli stipendi Juve, i tifosi bloccano l’account twitter.

Clamoroso quello che sta accadendo in queste ore sui vari social network. In mattinata Gazzetta dello Sport ha pubblicato un estratto delle parole che Giorgio Chiellini ha detto ai magistrati, in cui ammette tutto sulla questione stipendi della Juve. L’ex difensore dice ai pm dell’inchiesta Prisma, che tutti sapevano che almeno una parte delle quattro mensilità a cui si rinunciava sarebbero rientrate. Il problema è che questo nel comunicato ufficiale non è stato riportato, inoltre secondo l’accusa la manovra non è stata contabilizzata correttamente in bilancio.

Inchiesta Prisma: confessione Chiellini e reazione dei tifosi Juve

Le parole di Chiellini pubblicata da Gazzetta dello Sport sembrano dare fastidio a molti tifosi della Juve. Su twitter in poco tempo è spuntato in tendenza l’hashtag #BloccalaGazzetta. Sono tutti tifosi bianconeri che parlano di scempio per quanto pubblicato dal quotidiano sportivo. Quotidiano che non ha fatto che il suo lavoro. Eppure pare che ai tifosi della Juve non vada bene che sia stata resa pubblica una parte della deposizione di Chiellini ai magistrati. Una sorta di confessione a tutti gli effetti, che non piace ai tifosi della Juve.