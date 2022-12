Compleanno Juliano: compie 80 anni, il bellissimo messaggio di auguri di Alvino

Oggi è il compleanno di Antonio Juliano, l’ex giocatore e dirigente del Napoli che ha portato Maradona in azzurro.

Juliano è stato una colonna portante del Napoli, giocatore nato a Napoli e che ha la maglia azzurra come seconda pelle. Da calciatore e dirigente ha scritto la storia del Napoli. Non è un caso che fu proprio Juliano insieme a Ferlaino a portare Maradona a Napoli. Anzi fu proprio lui in veste di dirigente a tessere la trama per portare in azzurro il più grande giocatore della storia del calcio.

Compleanno Juliano: gli auguri di Alvino

Ecco il messaggio di auguri a Juliano scritto da Carlo Alvino: “505 presenze, oltre vent’anni di fedeltà. Napoletano di nascita e di appartenenza, Antonio Juliano è una delle colonne portanti della nostra storia e ha un posto di diritto nel cuore dei tifosi, specie di quelli con qualche anno in più. Oggi compie 80 anni. Buon Compleanno“.

Il compleanno di Juliano è anche un modo per ricordare la sua storia in azzurro. Fatta anche di 26 gol e di 16 campionati giocati vestendo la maglia del club partenopeo. È stato uno dei capitani storici del Napoli, superato solo di recente da Marek Hamsik. Nel palmares di Juliano figurano le vittorie di due Coppe Italia (1962 e 1976), una Coppa delle Alpi nel 1966 e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1976, oltre che il titolo europeo conquistato con la nazionale nel 1968. È stato il primo napoletano ad essere convocato nella Nazionale A, disputando 18 partite e inserito nella rosa di tre mondiali: Inghilterra ’66, Messico ’70, e Germania ’74.