Elmas indica la strada: “Voglio lo scudetto col Napoli”

Eljif Elmas ha rilasciato una intervista in cui parla dello scudetto a Napoli: “Vogliamo vincerlo, siamo una squadra unita“.

Il centrocampista azzurro ha rilasciato una intervista durante il ritiro del Napoli in Turchia, rilasciata in questi giorni da De Marke Sports. Elmas ha parlato del suo passato al Fenerbahce, club da cui lo ha prelevato Cristiano Giuntoli: “Quando arrivi in un club importante come il Fenerbahce, ti rendi conto della sua storia. C’è una grande comunità, i tifosi sono tantissimi. Per me è come se fosse una seconda casa. Nei prossimi anni, spero, come posso dire di tornare a casa“.

Scudetto Napoli: intervista ad Elmas

Ora però il centrocampista macedone è concentrato sul Napoli e domani riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno con la squadra, dopo qualche giorno di riposo. A gennaio si ricomincia a giocare con le inseguitrici del Napoli che vogliono spodestare la squadra azzurra dalla vetta della classifica.

Elmas però sogna lo scudetto col Napoli e lo dice chiaramente: “Siamo una squadra affamata e vogliamo continuare a vincere. Vogliamo che tutti siano orgogliosi di noi. Guardiamo partita dopo partita e vogliamo dare sempre il massimo. Spero che quest’anno riusciremo a vincere lo scudetto in Serie A. Poi vogliamo andare avanti in Champions League e superare gli ottavi di finale“.

Mentre sul suo futuro Elmas dice: “Penso che davvero vorrei vincere la Champions League. Ho già giocato gli Europei, ma prima di tutto mi piacerebbe giocare con la mia nazionale ai Mondiali. Se ne avrò la possibilità vorrei andare in un’altra grande squadra ma ora è difficile parlarne“.