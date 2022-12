Serie A: Napoli domina, le inseguitrici convinte del passo falso

La Serie A pronta a ripartire, il Napoli primo in classifica deve difendersi dal rientro di Milan, Juventus, Lazio e Inter.

Alla pausa dopo 15 giornate di Serie A, il Napoli è andato con 8 punti di vantaggio sulla seconda. Una sorta di dominio quello della squadra di Spalletti che ha vinto 13 partite pareggiandone solo 2. Due passi falsi che potevano essere tranquillamente evitati, ma ovviamente non si può essere perfetti. Il Napoli riprende domani gli allenamenti a Castel Volturno, per cominciare a preparare nei dettagli la sfida con l’Inter. Fino ad ora Spalletti si è concentrato principalmente sulla parte atletica, con qualche esperimento tattico in amichevole. Ora sarà necessario sciogliere le gambe ed arrivare in perfetta forma fisica e mentale alla sfida del 4 gennaio Inter-Napoli.

Serie A: corsa scudetto, tutti dietro al Napoli

Guardando la classifica ora sembrerebbe difficile poter prendere il Napoli. Gli azzurri non hanno solo 8 punti sul Milan secondo in classifica, ma hanno anche 10 punti di vantaggio sulla Juve, Undici su Lazio e Inter. Queste quattro squadre sono le principali antagoniste della formazione azzurra per la vittoria del titolo finale.

Gli addetti ai lavori sono convinti che il campionato non sia ancora terminato. Anzi c’è Nicola Berti più che sicuro che l’Inter può riprendere il Napoli, a partire già dalla sfida di San Siro. Se i nerazzurri andrebbe comunque a otto distanze dalla squadra partenopea. C’è Sacchi invece che lancia Milan e Juve più che certo di un passo falso del Napoli nella seconda parte di stagione. Ma la squadra più quotata per la rimonta è la Juventus di Allegri.

Nonostante i tantissimi problemi societari, legati alle indagini della Procura di Torino e Figc, la Juve viene indicata come la squadra che può lanciare l’assalto al Napoli nella corsa scudetto in Serie A. Allegri deve fare sempre i conti con tanti infortuni, come quello di Pogba ed un Vlahovic che soffre di pubalgia. Ma tutti sono assolutamente di una caduta del Napoli dopo la sosta. Non si capisce ancora perché solo agli azzurri possa capitare un problema, o un calo di tensione. Sarà la voglia di appendersi ad una speranza, toccherà al Napoli rispondere sul campo e ricacciare indietro le inseguitrici.