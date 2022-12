Berti avvisa il Napoli: “Inter attacco super con Lukaku, scudetto possibile se…”

Nicola Berti parla della corsa scudetto in Serie A con il Napoli primo in classifica che sfida l’Inter il 4 gennaio 2023 a San Siro.

L’ex giocatore è intervenuto ad un forum su Gazzetta dello Sport. Il Napoli ha 11 punti di vantaggio sull’Inter, ma secondo Berti i nerazzurri possono ancora pensare di vincere il titolo. “Sicuramente è tutto aperto, questo è certo. Non siamo arrivati nemmeno alla metà del campionato e tutto può succedere, impossibile considerare chiusa questa stagione già ora. L’Inter ha tutti i mezzi per rientrare nella corsa scudetto ma è necessario che vinca il 4 gennaio contro il Napoli“.

Secondo Berti determinante per la ripresa dell’Inter sarà Lukaku che è tornato a segnare in amichevole contro la Reggina. Il belga al Mondiale non è apparso in grande forma, divorandosi anche qualche gol. “Simone Inzaghi può disporre di un attacco veramente esagerato. Ci sono giocatori che possono essere utilizzati in molti modi e possono creare grande imprevedibilità. Dzeko e Lautaro sono grandi giocatori ed insieme possono andare benissimo, serve trovare la giusta intesa“.

Berti poi conclude: “La rosa dell’Inter è molto forte ci sono giocatori come Barella e Dimarco ma anche Dumfries. Per questo credo che possa avere tutte le carte in regola per vincere lo scudetto“.