Fedele: “Scudetto, solo il Napoli può perderlo” poi boccia Kvaratskhelia e Lobotka

Enrico Fedele parla del Napoli e delle ultime amichevoli in cui Kvaratskhelia e Lobotka non sono apparsi in forma.

La squadra azzurra è reduce da due sconfitte in amichevole quella con il Villareal e con il Lille. Anche Spalletti ha sottolineato che la condizione non era ancora quella ottimale, ecco perché il Napoli giocherà un’altra amichevole con la Primavera per testare un’ultima volta muscoli e gambe prima della sfida con l’Inter.

Ai microfoni di Radio Marte Enrico Fedele sottolinea: “Per esperienza posso dire che quello che accade durante le feste non è da prendere in considerazione, perché si pensa ai bagagli. Le sconfitte in amichevole non contano. Però devo dire che ho visto due giocatori che non sono apparsi al massimo della forma fisica. Mi riferisco a Kvaratskhelia e Lobotka. Il centrocampista slovacco ha dimostrato di essere uno dei tanti se viene chiamato a giocare in un centrocampo a due, mentre se gioca a tre diventa determinante“.

Sullo scudetto poi Fedele non ha dubbi: “Fate pure gli scongiuri, ma io non capisco perché il Napoli debba temere qualcuno. Al massimo deve temere se stesso. Per come la vedo io se il Napoli riesce a perdere lo scudetto è un autentico suicidio“.