Salvione: “Juve, caso plusvalenze ci sono nuovi elementi per la Procura”

Pasquale Salvione parla del caso plusvalenze della Juve, con al procura Figc che ha deciso di riaprire il fascicolo.

Il direttore della versione digitale di Corriere dello Sport, ai microfoni di 1 Station Radio dice: “È una situazione precisa, la questione plusvalenze è chiusa in prima istanza. Si era impantato sull’impossibilita di trovare una quotazione oggettiva dei calciatori. Non c’è nessun valore oggettivo alla quale la Procura Federale avrebbe potuto appellarsi. Attualmente sono emersi elementi nuovi che la Procura di Torino ha trasmesso alla Procura Federale. Sono emerse altre intercettazioni ed altri documenti. La Procura Federale chiede la revocazione del processo perché ha degli elementi nuovi e cruciali in un processo di riapertura. Bisognerà conoscere il genere di documenti venuti alla luce per chiedere eventualmente nuove sanzioni alle società coinvolte, tra cui tre di Serie A e sei tra B e C, per cui ci sarà da valutare. Attenzione all’iter e ai tanti passaggi futuri“.

Salvione sulla questione Mourinho ed il possibile addio alla Roma per allenare il Portogallo, dice: “La decisione di José è stata presa la settimana scorsa. Ad oggi resterà l’allenatore della Roma, non ha in mente nessuna possibilità di accetare i due incarichi. Si sente coinvolto nel progetto giallorosso. Non sta vivendo un momento brillante nella Capitale, ha dovuto far fronte ai tanti infortuni dei nuovi acquisti tra cui Dybala e Wijnaldum. Mourinho ha comunque già scelto, vuole restare a Roma, poi a giugno potrebbero esserci dei cambiamenti“.