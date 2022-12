Semplici: “Napoli, contro l’Inter può cambiare il campionato”

Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Crc parlando del Napoli e della corsa scudetto e della sfida con l’Inter.

L’allenatore ai microfoni di ‘Si Gonfia la rete’ ha detto: “Inter-Napoli è una partita importante, non sarà decisiva, ma con la vittoria di una o dell’altra potrebbero cambiare le prospettive. E’ ancora troppo presto per dare un giudizio definitivo dovesse vincere una o l’altra.

Da allenatore, preferisco sempre avere giocatori a disposizione piuttosto che giocatori che escono vittoriosi dal Mondiale. Sarà il tempo a dire se chi torna vittorioso sarà più carico o sarà più stanco“.

Poi Semplici ha aggiunto: “Simeone è un calciatore importante e il fatto che si sia fatto trovare pronto pur non essendo un titolare inamovibile è una cosa positiva. Non è così semplice entrare e segnare. Spalletti già in passato ha cambiato ruolo ad alcuni calciatori. Raspadori è una soluzione diversa che ha provato durante la sosta e che potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

Non mischierei il Napoli di Mazzarri con quello di Spalletti. Sono due squadre diverse, con un’identità ben precisa“.