Napoli, arriva una buona notizia per Spalletti in vista dell’Inter

Il Napoli perde l’amichevole contro il Villarreal ma per Spalletti arriva una buona notizia in vista dell’Inter.

Il Napoli esce sconfitto ma non ridimensionato dalla terza amichevole di dicembre. Per SPalletti, secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica arriva comunque una buona notizia per la ripresa della Serie A, quando gli azzurri affronteranno l’Inter a San siro:

“Spalletti, ha archiviato il match con il Villarreal e prepara l’amichevole di mercoledì, sempre a Fuorigrotta, con il Lille (inizio alle 20) che chiuderà lo strano pre-campionato di dicembre. Gli azzurri torneranno. Per Spalletti arriva una buona notizia: ad allenarsi domani ci saranno anche i primi tre reduci dal Mondiale: sono infatti attesi oggi a Castel Volturno Lozano, Olivera e Frank Anguissa, tutti eliminati ai gironi in Qatar. A seguire toccherà martedì a Zielinski e a Kim Minjae, usciti agli ottavi.

Il Napoli si allenerà fino a venerdì 23 (allenamento mattutino), poi Spalletti concederà altri tre giorni di riposo. La ripresa è fissata martedì 27 dicembre nel pomeriggio. I rientranti dal Mondiale seguiranno un programma personalizzato a casa in modo da non fermarsi nuovamente, ma le raccomandazioni – come di consueto – saranno estese a tutto il gruppo che si avvicina alla ripresa del campionato, prevista il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Un appuntamento in cui il Napoli conta di avere a disposizione pure Amir Rrahmani che sta smaltendo una lesione al tendine della coscia sinistra”.

Napoli con Bereszynski

Il quotidiano aggiunge: “Il centrale kosovaro dovrebbe saltare pure la sfida con il Lille: vietato rischiare, infatti, l’obiettivo è essere a disposizione per la trasferta contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Farà parte del gruppo azzurro pure Bartosz Bereszynski, il rinforzo scelto sulla fascia destra come vice Di Lorenzo. La conferma è arrivata dall’agente Federico Pastorello che sta portando avanti la trattativa con il Napoli: «La scorsa settimana – ha spiegato a tuttomercatoweb – sono stato in Turchia durante il ritiro della squadra di Spalletti ed è venuta fuori questa possibilità.

Il Napoli voleva migliorare nelle alternative ed è emersa la necessità di far giocare di più Zanoli. L’idea dello scambio è nata così. Bereszynski vedrebbe questa opportunità come il premio di una carriera bellissima. Meret? È stata un’estate particolare. Ad un certo punto sembrava vicino allo Spezia, poi abbiamo firmato quando c’è stata la garanzia tecnica di una maglia da titolare in azzurro. Con questo rinnovo (ha firmato fino al 2024 con opzione per un’altra stagione) abbiamo permesso al club di stare tranquillo, ma verso la fine della stagione ci rivedremo per discutere di un nuovo contratto».