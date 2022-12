Berezynski al Napoli, tutto fatto. Cambia la formula, la Samp prende un impegno per Zanoli

Bartos Berezynski si trasferisce a Napoli, scambio con la Sampdoria a cui andrà il prestito secco di Alessandro Zanoli.

Ieri è arrivata anche la conferma degli agenti di Bereszynski, l’affare è fatto e va solo ufficializzato. Il Napoli prenderà il terzino destro polacco fino a fine stagione. “Bereszynski e il Napoli è un’operazione praticamente conclusa. Resta solo un dettaglio da chiarire: il trasferimento alla Sampdoria di Zanoli e l’impegno dei doriani di far giocare il 22enne terzino azzurro” scrive Il Mattino. Dunque il Napoli ha chiesto garanzie per Zanoli, vuole che il terzino destro giochi con maggiore frequenza, altrimenti non ci sarebbe motivo di lasciarlo partire. La società crede molto nel giocatore e vuole farlo crescere, per questo motivo ha acconsentito al trasferimento.

“Tutto fatto, insomma, ma il Napoli vuole la certezza che Alessandro Zanoli troverà spazio in blucerchiato e giochi almeno più di quanto non stia facendo in azzurro” scrive Il Mattino. Ovviamente questo è sulla “carta, dovrebbe andare così. Ma presto rientra anche Contini e questa certezza nessuno può darla“. L’ultima parola spetterà sempre al tecnico che potrebbe decidere in maniera diversa. Intanto il quotidiano fa sapere che per Bereszynski al Napoli cambia anche la formula del trasferimento, non sarà un prestito con diritto di riscatto, ma un prestito secco. Il giocatore in azzurro guadagnerà 650 mila euro, ovvero la restante metà dell’ingaggio che avrebbe percepito alla Sampdoria. Molto più basso sarà il compenso di Zanoli in blucerchiato.