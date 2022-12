Napoli-Villarreal 2-3, Osimhen e Kavra non bastano. I video dei gol

Video dei gol di Napoli-Villareal. Sconfitta al Maradona contro egli ex Albiol e Reina: per gli azzurri, in goal Osimhen e Kvaratskhelia.

Prima sconfitta in amichevole per il Napoli. Gli azzuri di Spalletti si arrendono 3-2 al Villarreal nella notte del ritorno al Maradona degli indimenticati ex Albiol e Reina. Davanti a una bella cornice di pubblico, oltre 30mila i tifosi sugli spalti, la squadra di Spalletti, in vena di esperimenti, gioca comunque una partita seria e più che dignitosa, fatalmente influenzata nel risultato finale dai numerosi cambi effettuati nel secondo tempo.

E’ la prima frazione infatti a riservare il meglio sotto il profilo dello spettacolo e le indicazioni più credibili: match intenso e giocato a viso aperto da entrambe le squadre e finito sull’1-1 con il botta e risposta tra Capoue e Osimhen. Nel secondo tempo decide fondamentalmente il micidiale uno-due assestato da Jackson e Gerard a cavallo del valzer delle sostituzioni. Un rigore trasformato da Kvaratskhelia dopo un bel guizzo di Zerbin, rende giustamente meno pesante il ko del Napoli.

Highlights e gol Napoli-Villarreal 2-3 amichevole

Ecco i video di tutti i gol di Napoli-Villareal. La partita, disputata allo stadio Maradona, è stata decisa dalle reti di Capoue al 12′, Osimhen al 15′, Jackson al 67′ e Moreno al 70′. Infine al 79′ il Napoli prova ad accorciare le distanze, con un calcio di rigore trasformato di Kvaratskhelia.

NAPOLI-VILLARREAL, IL TABELLINO

NAPOLI-VILLARREAL 2-3

MARCATORI: 12′ Capoue (V), 14′ Osimhen (N), 67′ Jackson (V), 70′ Gerard Moreno (V), 79′ Kvaratskhelia (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (74′ Zedadka), Ostigard, Juan Jesus (61′ Zanoli), Mario Rui (86′ Marchisano); Ndombele (46′ Gaetano), Lobotka (61′ Demme); Elmas (46′ Zerbin), Raspadori (74′ Barba), Kvaratskhelia; Osimhen (61′ Simeone). All. Spalletti.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Kiko Femenia, Albiol, Pau Torres, Mojica; Capoue, Morlanes, Baena; Collado, Jackson, Yeremy Pino. All. Setien.

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno