Newcastle-Kvaratskhelia, Alvino: “Conosco ADL, vi dico cosa farà”

Il Newcastle degli sceicchi piomba su Kvaratskhelia, il club di Premier avrebbe messo sul piatto 60 milioni. Il commento di Alvino.

Secondo quanto riporta il Times, il Newcastle degli sceicchi da mesi ormai è sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, osservato con attenzione molto da vicino per quanto fatto in azzurro da inizio stagione fino al Mondiale in Qatar, che ha sospeso la stagione in corso pronta a ricominciare a gennaio.

Secondo il quotidiano inglese, sarebbe stato fissato anche il prezzo per una prima offerta pronta a arrivare a Napoli: 50 milioni di sterline, quasi 58 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire Kvaratskhelia, arrivato dalla Dinamo Batumi la scorsa estate. Già un anno fa, il Newcastle aveva bussato alla porta azzurra per Victor Osimhen, una proposta rifiutata prontamente dal Napoli nonostante la disponibilità economica degli inglesi.

Newcastle-Kvaratskhelia, il commento di carlo Alvino

Carlo Alvino, giornalòista molto vicino ai fatti di casa Napoli, sui propi canali social ha commentato così la nostiza di mercato:

“Notizie del genere mi fanno ridere. Conoscendo bene De Laurentiis mi sento di poter dire che il presidente si terrà stretto il giocatore per diversi anni. L’età di Kvara e la sua bravura fanno la differenza. Poi se si vuol fare una valutazione per meno di 120 milioni neanche si inizia a parlare”. Ha concluso lapidario il giornalista napoletano.