Kim e Kvaratskhelia, De Laurentiis e Giuntoli vogliono i rinnovi

Il Napoli con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lavorano ai rinnovi di contratto di Kim Min-jae e Kvivhca Kvaratskhelia.

Sono due giocatori che hanno dato ancora più prestigio a Cristiano Giuntolie Aurelio De Laurentiis, capaci di cedere Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly senza perdere nulla in termini di qualità. Anzi c’è chi è convinto che Kvaratskhelia sia il miglior acquisto del Napoli di De Laurentiis, anche più di Higuain e Cavani. Dopo pochi mesi il valore dei due calciatori è schizzato alle stelle. Il Manchester United è già in fila per Kim, ma il giocatore non vuole sentir parlare di mercato. Per Kvaratskhelia bisogna prendere il numero solo per mettersi in fila, per Transfermarkt il valore del cartellino del georgiano è già di 60 milioni di euro. Il Napoli lo ha acquistato a marzo scorso per ‘soli’ 10 milioni di euro.

Napoli: la situazione dei rinnovi Kvaratskhelia e Kim

“Il Napoli punta su Kim e sta lavorando per abolire prima dell’estate la clausola rescissoria prevista nel contratto del difensore coreano. Ma ci sarà presto un ritocco anche per l’ingaggio di Kvaratskhelia e Aurelio De Laurentiis (ieri a Milano per l’assemblea di Lega) è in stretto contatto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli” scrive Repubblica.

Il Napoli vuole chiudere i rinnovo di Kvaratskhelia e Kim per evitare che ci sia l’assalto delle big europee. I due calciatori dopo pochi mesi sono finiti nel mirino dei top club. Aurelio De Laurentiis non vuole cederli, ma se proprio deve farlo vuole che siano blindati da ogni punto di vista. Ad esempio per Kim si punta a togliere la clausola rescissoria che può liberare il difensore per ‘soli’ 50 milioni di euro. Insomma chi vuole prendere Kim e Kvaratkshelia dovrà sborsare veramente tanto, altrimenti la società azzurra non si siede nemmeno a trattare.