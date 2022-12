De Laurentiis il messaggio per Mihajlovic: “Volevo portarlo al Napoli”

Aurelio De Laurentiis ha lanciato un messaggio dopo la morte di Sinisa Mihajlovic: “Grande uomo, volevo portarlo al Napoli”.

Sinisa Mihajlovic si è spento all’età di 53 anni a causa di una leucemia. Il tecnico serbo aveva augurato agli azzurri di vincere lo scudetto, dimostrando sempre un grande affetto per la piazza partenopea e per il bel gioco. Grande uomo e grandissimo professionista, è stato strappato troppo presso all’affetto dei suoi cari ed al mondo del calcio, a cui avrebbe potuto dare ancora moltissimo.

De Laurentiis: “Volevo portare Mihajlovic al Napoli”

Sono tante le reazioni del mondo del calcio dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Un messaggio è apparso sui canali social del Bologna, l’ultima squadra allenata dal tecnico serbo. Ma praticamente tutti e non solo in Italia, hanno voluto ricordare il 53enne.

Anche Aurelio De Laurentiis ha voluto lanciare un messaggio per Mihajlovic. Il presidente del Napoli attraverso i suoi canali ufficiali ha scritto: “Se ne va troppo presto un grande uomo. Un allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli. Una persona di grande spessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua famiglia. Ciao Sinisa“. Le parole del presidente del Napoli fanno capire ulteriormente quanto fosse stimato Mihajlovic nel mondo del calcio, non solo come professionista, ma anche e soprattutto come uomo. Un uomo che era sempre pronto a metterci la faccia ed a dire le così com’erano senza girarci troppo intorno.