Calcio in lutto: muore Sinisa Mihajlovic, un combattente dal cuore grande

Lutto nel calcio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Il combattente dal cuore grande muore a 53 anni

Una brutta notizia stronca la tranquillità di un pomeriggio di metà dicembre. Sinisa Mihajlovic è morto all’età di 53 anni. La leucemia ha posto fine alla vita dell’allenatore serbo, dopo una lotta durata tre anni e mezzo. Agli inizi di luglio del 2019, infatti, lo staff medico del Bologna scoprì per puro caso tale malattia, in seguito ad un dolore che assomigliava molto di più ad uno strappo muscolare, un dolore tendineo, un problema all’anca, una frattura da stress. Ma nulla di tutto questo emerse. C’era solo un segnale osseo da indagare e nella risonanza fu scoperta una “leucemia acuta in una persona sana”.

Il mondo del calcio piange Sinisa Mihajlovic

Da quel momento è iniziata la sua battaglia, con il Bologna che gli è stato sempre vicino e gli ha dato carta banca in ogni aspetto. Mihajlovic ha infatti continuato ad allenare i felsinei, sia di persona che dal letto d’ospedale, fino a qualche mese fa quando il club emiliano ha interrotto il rapporto per permettergli di dedicarsi alle cure.

Segnato dalla guerra in Jugoslavia, ha vinto la Coppa Campioni con la Stella Rossa e poi ha ottenuto tanti successi in Italia con Lazio ed Inter. Il mondo del calcio piange un combattente vero dal grande cuore