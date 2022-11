Mihajlovic combatte ancora, arriva il bellissimo messaggio della moglie Arianna

Sinisa Mihajlovic combatte ancora come ha sempre fatto e lo fa con al suo fianco la moglie Arianna che gli dedica un messaggio sui social.

L’ex allenatore del Bologna dopo l’esonero si è dovuto fermare a causa della sua malattia. Una leucemia che già aveva annunciato nel 2019 in una conferenza stampa. “Questa è la prima volta che dovrò giocare in attacco” aveva detto con la sua solita caparbietà l’allora allenatore del Bologna. Il tecnico rimase alla guida della squadra, ma dovette restare in ospedale per un periodo di tempo a causa di una cura particolarmente debilitante. Ma l’allenatore serbo si era ripreso ed il peggio sembrava passato, tanto che era tornato sulla panchina del Bologna, a guidare con ancora più vigoe i suoi ragazzi.

Mihajlovic: il messaggio della moglie Arianna

L’ex giocatore di Lazio e Inter si è dovuto poi fermare di nuovo ed è arrivato anche l’esonero da parte del Bologna. Ma il ritorno del cancro non ha fatto esaurire la sua voglia di vivere e di lottare, sostenuto sempre e costantemente dalla sua famiglia. I cinque figli e la moglie Arianna Rapaccioni gli sono stati sempre al fianco, sostenendolo nella lotta più difficile della sua vita, molto più complicata di qualsiasi partita di calcio.

Da qualche tempo non si hanno più notizie dello stato di salute dell’ex allenatore del Bologna, sempre molto riservato. Ma in questi giorni è apparso un messaggio di Arianna, moglie di Mihajlovic. Parole bellissime di amore puro: “L’amore è qualcosa di eterno, l’aspetto può cambiare ma non l’essenza”. E forse proprio grazie all’amore, più che con le terapie, Sinisa Mihajlovic sta riuscendo a tenere a bada un male tremendo e spietato come la leucemia.