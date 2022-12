Mihajlovic innamorato di Napoli: “Ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore”

Sinisa Mihajlovic e l’amore per Napoli: in un’intervista disse infatti di avere una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore

Tra Napoli e Sinisa Mihajlovic si è sempre instaurato un feeling particolare. E questo assume ancor di più importanza, in considerazione del fatto che il compianto allenatore serbo non abbia né guidato né giocato con la maglia azzurra. Il trainer di Vukovar, scomparso oggi a causa di una terribile malattia che non gli ha dato tregua negli ultimi tre anni e mezzo, ha vissuto un rapporto particolare con la città partenopea e con i tifosi che lo hanno sempre applaudito. Prima dell’arrivo di Maurizio Sarri, l’ex calciatore di Lazio, Inter e Sampdoria era stato vicino dal diventare la nuova guida tecnica del Napoli ma la trattativa si arenò.

Mihajlovic era innamorato di Napoli e dei napoletani

Il mancato arrivo nella società azzurra non ha mai rovinato il rapporto con i napoletani, così come dichiarato in un’intervista rilasciata ad Ivan Zazzaroni in cui usò parole bellissime per la città di Napoli: “Vorrei che il Napoli vincesse lo scudetto per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi”.

“Ecco, forse noi siamo forse un po’ più duri… Io non c’entro un ca**o con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell’amicizia”. Rivelò con emozione al taccuino del noto giornalista e amico.