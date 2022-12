Sky – Tutto fatto per lo scambio Bereszynski-Zanoli tra Napoli e Sampdoria

Calciomercato Napoli: Gianluca Di Marzio di Sky annuncia l’accordo con la Sampdoria per lo scambio Bereszynski-Zanoli.

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato di Sky il club azzurro e quello blucerchiato hanno trovato l’accordo per arrivare allo scambio dei due giocatori. Il Napoli ha messo in chiaro che non si vuole privare di Zanoli a titolo definitivo, si è partiti quindi da questa base. Spalletti crede nel giocatore, così come la società, ma vogliono che giochi con frequenza per accumulare minuti ed esperienza, per poi tornare a vestire da protagonista la maglia azzurra del Napoli.

Bereszynski al Napoli, Zanoli alla Sampdoria: si fa lo scambio

In casa azzurra è pronto ad arrivare Bereszynski terzino destro di grande esperienza, nel giro anche della nazionale polacca. Il giocatore ha già parlato con Zielinski ed ha dato il assenso al trasferimento in Campania.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, lo scambio tra Napoli e Sampdoria che coinvolge Bereszynski e Zanoli è cosa praticamente fatta. La formula è la seguente: Zanoli si trasferisce a Genova in prestito secco, mentre il polacco passa al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Così Stankovic avrà un giovane di grande potenzialità da lanciare, per cercare di trovare l’amalgama giusto per raggiungere la salvezza. Mentre Spalletti potrà contare su un giocatore che ha grande esperienza e che può sostituire Di Lorenzo in determinate circostanze.

La seconda parte di stagione sarà ricchissima di impegni, quindi servono tutte le energie per affrontarla al meglio. Ecco perché il Napoli non sta forzando nemmeno il rientro di Rrahmani, che potrebbe saltare la sfida con l’Inter, ovvero la prima dopo la pausa per il Mondiale e le festività natalizie. Serve avere tutti al top della forma e non lasciare nessun dettaglio al caso.