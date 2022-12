Saluto a Mihajlovic, il messaggio del Bologna e del Napoli

Sinisa Mihajlovic è morto all’età di 53 anni: il Bologna ed il Napoli hanno lanciato due messaggi sui canali social.

Ha lottato come sapeva fare sul campo, come ha sempre fatto nella vita. Eppure a 53 anni la leucemia ha portato via ai suoi cari Sinisa Mihajlovic, l’uomo dal sorriso burbero e dal cuore immenso. Un grande uomo, uno che diceva le cose come stavano senza girarci troppo intorno, oltre che un grandissimo giocatore ed uno stimatissimo allenatore. Questo era Sinisa Mihajlovic per chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo direttamente, mentre i suoi cari e chi lo ha conosciuto hanno apprezzato ancora di più tutto il suo essere.

Morte Mihajlovic: il messaggio di Bologna e Napoli

Mihajlovic al Napoli aveva auguro di vincere lo scudetto, una squadra che gli era sempre stata simpatica e che in passato avrebbe potuto anche allenare. Sperava di farlo in futuro, ma purtroppo non potrà più farlo.

La SSCN di Aurelio De Laurentiis si è unita al dolore immenso che serpeggia nel mondo del calcio per la morte di Mihajlovic, scrivendo un “Ciao Mister” sui suoi canali social. Il Bologna, ultima squadra allenata da Mihajlovic, ha invece scritto: “Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore“. In questo momento non servono molte parole, perché il dolore per la morte di Mihajlovic è veramente troppo forte.