Napoli, dono per Albiol e Reina: “Emozione immensa tornare qui. Amiamo i napoletani”

Il Napoli dona due maglie ad Albiol e Reina che dichiarano: “Emozione immensa tornare qui. Amiamo i napoletani”

All’intervallo della sfida tra Napoli e Villareal, la società partenopea tributa Raul Albiol e Pepe Reina con un regalo. Edoardo De Laurentiis, in rappresentanza del club, dona due magliette dell’attuale stagione con i nomi e gli storici numeri di quando entrambi militavano nel Napoli.

Tutto lo stadio applaude Albiol e Reina

A presentare il momento Decibel Bellini che poi invita i due calciatori del Villareal a rilasciare una dichiarazione. Debutta Pepe Reina che commenta visibilmente emozionato: “E’ sempre bellissimo giocare a Napoli. In passato è stata un’esperienza meravigliosa. Napoli è stato una grande avventura di vita e di calcio. Resterà per sempre nel cuore mio e della mia famiglia“.

A Reina succede Raul Albiol: “E’ un’emozione molto grande per me e per la mia famiglia. Desidero tanto ringraziare tutti i tifosi per l’amore che abbiamo ricevuto in questi anni. Amiamo Napoli, per me è un sogno tornare per la prima volta allo stadio di Napoli. Un sogno tornare allo stadio, con questa gente che mi ha sempre voluto bene. Forza Napoli sempre“.

Bellissime parole che sono state applaudite da tutti i tifosi, orgogliosi del rapporto che si è instaurato sia con Albiol che con Reina.