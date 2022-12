La Curva B omaggia Reina e Albiol: regalo ai due indimenticati ex al “Maradona”

La Curva B omaggia Reina e Albiol: regalo ai due indimenticati ex al ritorno allo stadio “Diego Armando Maradona”

Il ritorno di Pepe Reina e Raul Albiol non poteva passare inosservato allo stadio “Diego Armando Maradona”. Dopo aver svolto il riscaldamento con gli attuali compagni di squadra, i due indimenticati ex del Napoli si sono diretti verso la Curva B inferiore. Ad attenderli una ventina di tifosi, in rappresentanza dell’intero settore, che hanno dialogato con i due calciatori del Villareal ed hanno donato un omaggio dal colore azzurro. Momento da brividi per i due calciatori, tra i più illustri dell’era targata De Laurentiis, che hanno ricevuto l’applauso da tutti i tifosi presenti allo stadio.

Reina ed Albiol hanno ricevuto applausi da tutto lo stadio

Circa ventimila sono i supporters azzurri che non hanno voluto mancare al ritorno degli azzurri al “Maradona”, seppur si tratti solo di un’amichevole. Ma l’attesa è tanta per la ripresa del campionato, per cui nessuno vuole perdersi le gesta di una squadra che dal 4 gennaio è chiamata a confermare il ruolo di dominatrice che ha vissuto nella prima parte di stagione, terminata a novembre. Ed in più, ad allietare la serata il ritorno dei due grandi ex Reina ed Albiol che hanno ricevuto il giusto tributo per quanto regalato alla piazza partenopea.