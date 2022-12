Giornalismo in lutto: è morto Mario Sconcerti

Morto Mario Sconcerti, il giornalista malato da tempo si è spento all’età di 74 anni mentre era ricoverato in ospedale.

Morto Mario sconcerti. Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Mario Sconcerti. Nato, a Firenze nel 1948, era in ospedale da alcuni giorni per accertamenti di routine e ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute.