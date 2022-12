Napoli, battuta d’arresto in amichevole. Il Villarreal sorprende gli azzurri: RILEGGI LA DIRETTA LIVE

Il Napoli cede in amichevole contro il Villareal. Il Sottomarino Giallo si fa preferire per possesso palla 94′: Albiol e Reina tornano a salutare i tifosi dello stadio. Grandi applausi da tutto lo stadio. 94′: FINE PARTITA. NAPOLI-VILLAREAL 2-3 93′: APPLAUSI PER ZANOLI. Il terzino destro viene applaudito dai tifosi per due discese interessanti. 92′: Il Napoli, imbottito di giovani, tenta di rendersi pericoloso ma il Villareal fa buona guardia. 90′: L’arbitro concede quattro minuti di recupero. 87′. PALO DEL VILLAREAL. Azione travolgente del Villareal, Moreno mette al centro per Danyuma che, ostacolato anche da un compagno di squadra, colpisce il palo da posizione ragguardevole. 86′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Marchisano prende il posto di Mario Rui. 85′: Sull’angolo susseguente Ostigard svetta su tutti ma manda alto. 84′: KVARATSKHELIA SFIORA IL PARI. Imbeccato in area il georgiano calcia forte sul primo palo ma Pau Torres devia in corner la conclusione. 83′: Kvaratskhelia in grande spolvero, con giocate di gran classe. 81′: GEMME KVARATSKHELIA. Sussulti del “Maradona” ogniqualvolta il georgiano scalda il motore e dribbla un avversario. 80′: Kvaratskhelia conquista una punizione sulla trequarti: Mario Rui mette al centro ma la difesa rinvia. 79′. KVARATSKHELIA RIAPRE IL MATCH. Il fuoriclasse georgiano spiazza Iker dal dischetto. 78′. RIGORE PER IL NAPOLI. Atterrato in area Zerbin. 75′: Il Villareal approfitta dell’ingresso di tanti titolari per orchestrare la palla. 73′: DOPPIA SOSTITUZIONE DEL NAPOLI. Raspadori e Di Lorenzo vengono sostituiti da Zedadka e Barba. 72′: Quattro sostituzioni del Villareal 71′: STANDING OVATION. Reina ed Albiol lasciano spazio a Iker e Mandi. 70′: TRIS DEL VILLAREAL. Yeremy elude il fuorigioco e serve a Moreno un cioccolatino da scartare: 68′: SEI SOSTITUZIONI PER IL VILLAREAL. Il Sottomarino Giallo cambia volto 67′: VILLAREAL IN VANTAGGIO. Jackson entra in area e fredda Meret con un tiro a mezz’altezza. 60′: TRIPLA SOSTITUZIONE PER SPALLETTI. Lobotka, Osimhen e Juan Jesus lasciano spazio a Demme, Simeone e Zanoli. 56′: Kiko premia la sovrapposizione di Collado che arriva sul fondo ma non trova nessun compagno di squadra. 54′: La ripresa si è aperta con qualche fallo di troppo. Ne fanno le spese Kvaratskhelia e Raspadori. 52′: Zerbin molto attento in fase di ripiegamento. Il nuovo entrato devia in corner il passaggio di Jackson per Collado sul secondo palo. 50′: IL VILLAREAL SFIORA IL GOAL. Protagonista ancora Capoue, con una staffilata che esce di nun niente alla destra di Meret. 49′: Collado si accentra e lascia l’incarico del tiro a Mornales: palla centrale e facile parata di Meret 48′: Reina si libera con un dribbling di Osimhen che si arrabbia perché nessun compagno di squadra è salito a dargli una mano. 47′: BOLIDE DI ALEX. Il tiro del numero 16 spagnolo termina alto, non lontano dall’incrocio dei pali. 46′: DOPPIA SOSTITUZIONE NEL NAPOLI. Elmas e Ndombele lasciano spazio a Zerbin e Gaetano 46′: INIZIO SECONDO TEMPO

45′: FINE PRIMO TEMPO. NAPOLI-VILLAREAL 1-1

44′: SUPER MERET! Il portiere friulano salva in corner il missile a volo di Capoue, dopo che la barriera aveva ribattuto la punizione di Mojica.

43′: Il Villareal conquista una nuova punizione dal limite

41′: Il Villareal offre un maggior possesso palla, con tanti ‘piccoletti’ interpreti spagnoli che non sbagliano la misura del passaggio.

39′: MOJICA DIRETTAMENTE DA CORNER. Il numero 12 del Villareal effettua un tiro a rientrare che Meret smanaccia nuovamente in angolo.

37′: Gioco di prestigio di Lobotka che si beve due avversari a centrocampo e verticalizza per Raspadori. Nel frattempo la difesa ospite è salita all’altezza della linea del centrocampo, così l’ex Sassuolo viene pescato in posizione di fuorigioco.

36′: OSTIGARD E’ UN LEONE. Il norvegese di testa si fa rispettare in area di rigore

34′: Osimhen arriva con un attimo di ritardo sul lancio di Kvaratskhelia e manca di un niente l’aggancio.

32′: SUPER INTERVENTO IN SCIVOLATA DI MARIO RUI. Il Villareal esce nel migliore dei modi da dietro, nel classico stile iberico intravisto anche ai Mondiali con la Spagna di Luis Enrique. Quattro passaggi e Collido viene lanciato in area da Alex: Mario Rui non sta a guardare e con una scivolata efficace rovina il disegno del Villareal.

30′: PERICOLO NAPOLI! Uscita bassa del Villareal. Kvaratskhelia intuisce il passaggio di Capoue verso Collido ma il pallone assume sempre più rapidità e viene bloccato da Reina in uscita.

28′: AZIONE CORALE. Giro palla con Raspadori che libera sulla sinistra Mario Rui: pallone rasoterra per Osimhem ma s’intromette Kvaratskhelia che non è messo bene con il corpo e perde palla.

27′: KVARATSKHELIA! Primi sprazzi del fuoriclasse georgiano che sta tornando in forma: doppio dribbling e palla al centro che Albiol legge per bene.

24′: Collado premia la sovrapposizione di Yeremy che poi chiude il triangolo ma la difesa è attenta e la chance svanisce.

22′: RECRIMINAZIONI. Proteste azzurre in area di rigore spagnola. Elmas cade a contatto con Mojica ma l’arbitro fa segno di alzarsi.

20′ Raspadori agisce alle spalle di Osimhen: cerca di mettersi in luce con giocate che creano più di qualche grattacapo agli ospiti.

18′: Juan Jesus provvidenziale su Jackson: importante intervento del difensore brasiliano

17′: Raspadori serve in avanti Osimhen che però viene pescato in off-side

13′: IMMEDIATO PAREGGIO DEL NAPOLI. Osimhen viene lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area e scaglia una sassata che termina sotto la traversa. Immediato 1-1.

12′: VANTAGGIO VILLAREAL. Il Sottomarino Giallo sblocca il punteggio al 12′. Progressione di Mojica che mette al centro, Yeremy fa velo e Capoue sigla con un tiro preciso di sinistro.

10′: Punizione dal limite di Mojica: la palla sbatte sulla barriera.

4′: Osimhen viene lanciato in profondità: Reina esce e blocca la sfera.

1′: OCCASIONE NAPOLI. Napoli subito in palla. Lancio per Osimhen che viene ostruito da Torres, la palla diventa invitante per Raspadori che calcia a lato. Subito impatto forte per i partenopei

Emozionante minuto di raccoglimento per Sinisa Mihajlovic. Al termine di sessanta secondi di cordoglio, tutto lo stadio applaude il compianto allenatore serbo.

PRE-PARTITA

Tanti applausi per l’ingresso in campo del Napoli. Grande incitamento per tutti i calciatori azzurri. Nel Villareal i più omaggiati sono gli ex Reina ed Albiol che hanno ricevuto il saluto di tutto il pubblico, soprattutto sotto la Curva A, lì dove si allenano gli spagnoli. A fine riscaldamento Reina ed Albiol si indirizzano in Curva B e ricevono un omaggio dagli ultras azzurri.

IL TABELLINO

Le formazioni ufficiali dei due allenatori Luciano Spalletti e Quique Setien. Titolari Kvaratskhelia e Raspadori così come Elmas. Nel Sottomarino Giallo in campo i due ex Reina ed Albiol.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (73′ Barba), Ostigard, Juan Jesus (60′ Zanoli), Mario Rui; Ndombele (46′ Gaetano), Lobotka (60′ Demme); Elmas (46′ Zerbin), Raspadori (73′ Zedadka), Kvaratskhelia; Osimhen (60′ Simeone). All. Spalletti.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Pau Torres, Mojica; Capoue, Morlanes, Alex; Collado, Jackson, Yeremy. All. Setien

IL RESOCONTO DELLE AMICHEVOLI

Terza amichevole invernale per il Napoli, che dopo aver sfidato (e battuto) per 3-2 l’Antalyaspor e 3-1 il Crystal Palace si appresta ad affrontare il Villarreal.

Dopo i due test disputati durante il ritiro in Turchia, gli azzurri hanno fatto rientro a Castel Volturno per prepararsi alla partita contro la squadra spagnola dei due grandi ex Raul Albiol e Pepe Reina.

Per il Napoli, dopo il match col Villarreal, la lunga sosta per i Mondiali prevederà una quarta amichevole mercoledì 21 dicembre al ‘Maradona’ col Lille.

NAPOLI-VILLAREAL POLITANO OUT

Brutte notizie per Luciano Spalletti che questa sera al Maradona contro il Villarreal non potrà contare su Matteo Politano: come informato dal club, l’esterno azzurro non prenderà parte alla gara di stasera per un affaticamento muscolare. Assente come lui anche Amir Rrahmani, ancora ai margini: questa mattina per il kosovaro lavoro personalizzato in campo. Out anche Sirigu. Cinque i Primavera aggregati alla prima squadra.

ORARIO NAPOLI-VILLARREAL