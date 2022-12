LDT- Arbitri dopo le denunce di Ziliani e Pecoraro, pare che tuti scendano dalla luna

Alcuni tifosi scrivono alla nostra redazione mettendo in risalto la situazione relativa al mondo arbitrale in serie A.

LDT – Lettere dai tifosi. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di alcuni tifosi ed appassionati di calcio che puntano il dito contro le recenti vicissitudini del mondo arbitrale:

“Eg. Direttore, meritereste il Premio Nobel dell’informazione. Siete l’unico giornale che da sempre denuncia tutte le nefandezze calcistiche italiche in un inquietante silenzio mediatico. L’Odg dovrebbe chiedersi perché le vendite dei giornali calano vertiginosamente ed approntare gli opportuni provvedimenti. Ma all’Odg vanno bene i titoloni dei quotidiani sportivi che nascondono arbitraggi che meriterebbero inchieste federali. Voi che l’avete detto e ridetto sapete bene come mediaticamente sono stati trattati gli ultimi recenti arbitraggi di Valeri, Di Bello e Sozza. Ora che il bubbone è venuto fuori e si risentono le denunce di Ziliani e dell’ex Procuratore Pecoraro pare che tutti scendono dalla luna. Mentre voi facevate il giornalista con informazione e cronaca i vostri vicini partenopei facevano i convegni negli studi napoletani invitando cronisti e presunti tali che ne sparavano di tutti i colori sul Napoli e i napoletani. E come se a Milano o a Torino, o sulla Gold 7 o in Mediaset invitassero tutto lo staff di NapoliPiu a parlare di arbitri e moviola. Da quelle parti invitano solo le foglie di fico del presunto giornalismo nostrano e non certo Voi che gli dareste lezioni di giornalismo”.

I tifosi aggiungono: “Difficilmente i vari Cruciani o i Mauro si permetterebbero di insultarvi od offendere come vediamo spesso con i cronisti nostrani. Con Voi eviterebbero il confronto per non essere ridicolizzati sul piano calcistico e giornalistico. Mentre Voi facevate informazione i tribuni napolisti delle Tivvù campane e web facevano le comparsate radiotelevisive per insegnare tattiche di gioco ai migliori allenatori del mondo. Mentre le sviste arbitrali dei campionati sconvolgevano le classifiche finali solo Voi di NapoliPiu gridavate allo scandalo mentre loro gliene dicevano di tutti i colori su Benitez e Ancelotti. Ora che lo scandalo è venuto fuori nemmeno arrossiscono e nemmeno chiedono scusa ed invece di farsi vedere di meno continuano a pontificare facendo finta di nulla. Continuate Sig. Direttore, i tifosi azzurri ma soprattutto gli sportivi hanno bisogno di un’informazione corretta e veritiera”.

Luig N., Bernardo L., Ciro P., Vincenzo G. Lucariello S.