Di Bello bocciato da Corriere dello Sport: “Non vede mai i rigori per il Napoli”

La prestazione dell’arbitro Di Bello in Napoli-Roma, finisce nel mirino della critica il direttore di gara non vede il rigore su Lozano. Ma oltre al rigore, poi segnalato dal Var, l’arbitro Di Bello non ha minimamente convinto per la gestione della partita. Il direttore di gara ha ammonito senza alcun senso, distribuendo molto male i cartellini gialli, come quello sventolato a Koulibaly che era diffidato.

Anche Mourinho ha protestata con Di Bello, nonostante sia stato il Napoli la squadra più penalizzata dall’arbitro.

Moviola Napoli-Roma: disastro Di Bello

Corriere dello Sport piazza un 3,5 alla prestazione dell’arbitro Di Bello in Napoli-Roma.