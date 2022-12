Napoli, striscione da brividi della Curva A per Mihajlovic – Foto

La Curva A del Napoli ha esposto uno striscione per Sinisa Mihajlovic, allenatore morto a 53 anni a causa della leucemia.

La scomparsa di Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio. Sono stati gli attestati di stima per il tecnico serbo. Anche a Napoli gli ultras della curva A hanno esposto uno striscione per Mihajlovic. Un omaggio al tecnico che non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli, come ammesso anche da Luciano Spalletti.

Ma c’è di più perché Aurelio De Laurentiis ha detto che avrebbe voluto portarlo al Napoli, ma l’affare non si è mai concretizzato. Oggi gli ultras della Curva A con uno striscione hanno voluto omaggiare Mihajlovic. Unp dei tanti gesti di stima, come quello del Napoli che sui suoi canali social ha pubblicato anche uno dei gol segnati da Mihajlovic al San Paolo ai tempi della Sampdoria.