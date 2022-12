Mihajlovic, striscione toccante della Curva B. Commozione nel minuto di raccoglimento

Striscione toccante per Mihajlovic da parte della Curva B: enorme la commozione nel minuto di raccoglimento per il tecnico serbo

La Curva B ha tributato Sinisa Mihajlovic con uno striscione toccante. In occasione del minuto di raccoglimento indetto dall’arbitro Federico Dionisi prima del match amichevole Napoli-Villareal, gli ultras napoletano hanno esposto uno striscione che recita: “Fiero e leale, addio Sinisa valoroso rivale”. Tante infatti sono le volte in cui l’ex calciatore e tecnico serbo ha affrontato da avversario il Napoli, con la lealtà che è sempre trasparita nei suoi comportamenti.

Napoli non dimentica un rivale leale come Sinisa Mihajlovic

Sinisa ha dato l’anima per le maglie che ha vestito: un esempio di come bisogna rispettare la piazza che ci si trova a difendere nell’arco di una carriera. Un aspetto che gli ultras della Curva B hanno da sempre percepito, in ogni circostanza in cui Mihajlovic è stato rivale in campo.

Grande la commozione da parte degli oltre ventimila tifosi presenti sugli spalti per onorare Sinisa Mihajlovic. Nei sessanta secondi nessuno ha fiatato. Tutti intenti a guardare il volto dell’ex allenatore del Torino e del Bologna sui maxischermi dello stadio. Ed alla fine del minuto di raccoglimento, un solo grande applauso che è arrivato sin lassù per Sinisa. Un guerriero vero.