20 gennaio il giorno del giudizio: la Juve trema, le penalizzazioni scattano subito

Il 20 gennaio 2023 è una sorta di giorno del giudizio per i club di Serie A, si decide sul caso plusvalenze con possibili penalizzazioni per la Juve.

Se ci saranno delle conseguenze sulla classifica lo decideranno i giudici, perché al momento non è sicuro che scatteranno penalizzazioni. Certo con il nuovo materiale che la procura federale ha in mano potrebbero anche esserci delle conseguenze importanti. Esperti di diritto sportivo parlano di possibili penalizzazioni ed addirittura di retrocessione. Ad essere coinvolta non è solo la Juve ma anche altri club di Serie A come Empoli e Sampdoria, ma pure altri sei club come ad esempio il Genoa.

Plusvalenze: caso Juve le penalizzazioni spaventano

È chiaro che il contesto è tutt’altro che sereno in casa bianconera. La società deve difendersi su tre fronti: quello della giustizia ordinaria con l’inchiesta Prisma, quello della giustizia sportiva con la procura Figc che ha riaperto il processo plusvalenze, ma anche quello della Uefa che minaccia sanzioni per presunta violazione del Fair Play Finanziario.

“La Juventus è quotata in Borsa, è della famiglia Agnelli. Vuoi che succeda il finimondo per due stipendi?” c’è anche questa intercettazione tra Fabio Paritici, ex dirigente Juve ora al Tottenham e Leonardo Bonucci, difensore bianconero, al vaglio della procura federale. Questi ed altri elementi sono stati utili per riaprire il caso plusvalenze della Juve ed il 20 gennaio possono scattare penalizzazioni importanti. Come fa sapere Corriere dello Sport se fosse trovato un eventuale illecito le penalizzazioni avrebbero un “effetto immediato su questa stagione”. Questo significa andare a stravolgere la classifica di Serie A, ma anche quella di Serie B, sarebbe l’ennesimo caos del calcio italiano che non riesce a curare se stesso e scivola sempre in problemi enormi da affrontare. Problemi che sicuramente non fanno aumentare l’appeal e la vendita dei diritti tv sul mercato.