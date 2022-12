Esposito: “Quando la Juve recupererà tutti, il Napoli avrà già vinto lo scudetto”

Carmine Esposito ha parlato del Napoli e della corsa scudetto in Serie A, con la Juventus che viene indicata come sfidante degli azzurri.

L’allenatore ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “La Juventus ha tantissima qualità, ma quando rientreranno tutti e saranno in forma il Napoli avrà pure già vinto lo Scudetto (ride nda)! Scherzi a parte, il campionato è ancora lunghissimo e bisogna restare concentrati. Le amichevoli sono stati due intoppi, ma gli azzurri riprenderanno da dove hanno lasciato. Se fa punti contro l’Inter, mette già un tassello importante per la vittoria del titolo“.

Poi ha aggiunto: “Da allenatore, non sarà stato facile gestire la sosta, ma la speranza è che il Napoli possa continuare su questi livelli. Osimhen o Lukaku? Prendo Osimhen 100 volte, anche perché Lukaku mi sembra sia stato spremuto col fisico che ha. Il mio futuro? Dopo due anni di attesa, finalmente è arrivata una chiamata dalla Florida, dall’America. Alessio Sundas e la sua agenzia, American Group Sport Management, stanno lavorando bene negli states e stanno portando tanti calciatori e allenatori italiani lì. Per me sarebbe un grande vanto. Gli americani vogliono cominciare un percorso di stampo europeo, quindi vogliono tanti italiani e non solo lì“.