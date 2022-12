Il corno portafortuna di Spalletti: Spunta un regalo scaramantico ai giocatori

Spalletti regala ai giocatori un corno portafortuna napoletano, il tecnico sorprende tutti con un regalo scaramantico.

“Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male“, amava recitare quel genio di Eduardo De FIlippo.

Spalletti a Napoli deve aver appreso bene la massima del grande drammaturgo al punto di sorprendere tutti i calciatori alla cena di Natale organizzata da Di Lorenzo.

IL CORNO PORTAFORTUNA DI SPALLETTI

Il tecnico, alla vigilia di Natale si è regolato così: ultimo venerdì di lavoro, tre giorni di riposo, ripresa martedì senza interruzioni fino all’Inter e un corno.

Un corno portafortuna molto, ma molto napoletano regalato ad ognuno dei suoi ragazzi in occasione della cena-brindisi andata in scena giovedì a Posillipo.

Il Napoli è una gran bella squadra, ha dominato fino alla sosta in Italia e in Europa ed è anche stata capace di annichilire certi giganti, però sai com’è… Il lavoro è l’unica chiave, è il credo imprescindibile del signor Luciano ed è il mantra recitato a memoria sin dal primo giorno di una stagione che autorizza a credere e non a sognare, ma tutto sommato in questa fase così stimolante e così delicata vale qualsiasi cosa. Anche un amuleto. Figuriamoci venticinque.

IL REGALO SCARAMANTICO AI CALCIATORI DEL NAPOLI

Il regalo di Natale scaramantico di Spalletti ai calciatori del Napoli. Un segno, un simbolo, un modo per riderci su: eppure, sia chiaro, la questione è serissima. Il Napoli ha fatto girare la testa (e il pallone) alla velocità della luce; è una squadra che ha conquistato stadi e copertine e riconquistato la gente; è una compagnia di aspiranti eroi che, dopo trentatrè anni di attesa e illusioni proverà sin dalla prima notte dell’anno a San Siro di ricominciare a volare.

Il 4 gennaio si va in scena con l’Inter e nessuno ha mai smesso di pensarci sin dal 12 novembre, giorno dell’ultima partita prima della pausa. I reduci del Mondiale, tra l’altro, hanno smaltito fatica e stress e sono già tutti al lavoro con i compagni, e ora, dopo il sostanzioso rifornimento atletico gestito tra Turchia e casa azzurri, bisognerà alleggerire le gambe e liberare i pensieri. Sì: l’impressione venuta fuori nettamente dopo la sconfitta con il Villarreal e gli schiaffi color Lilla è che la squadra è appesantita dalla fatica. Appannata. Inevitabilmente.