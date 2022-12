Il tweet di Carlo Alvino fa infuriare i tifosi della Juve. Migliaia di commenti sui social

Il commento su Tweet di Carlo Alvino ha scatenato l’ira dei tifosi della Juve, moltissimi i commenti sui social.

I tifosi della Juventus hanno vissuto un Natale amaro a causa degli sviluppi negativi dell’inchiesta Prisma. Carlo Alvino, giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli, su Twitter ha pubblica un messaggio che non è piaciuto agli Juventini: “Merry Prisma’s“.

L’ironia di Carlo Alvino non è piaciuta agli utenti di fede bianconera che nei commenti lo hanno criticato duramente.

“Torna a pregare Maradona forza”.

“Se quest’anno non vinci lo scudetto sai che figura che fai”.

“Sempre più ridicolo”.

“Non brindare troppo presto”.

“Ride bene chi ride ultimo…”.

“Ci vediamo il 13 gennaio!”.

Decisamente di altro tono i commenti dei tifosi del Napoli al Tweet di Alvino:

“Merry Prisma’s a te caro Carlo!”.

“Grande Carletto”.

“Questa è veramente buona”.

“E speriamo che Babbo Natale porti alla Juventus quello che merita”.

È bene ricordare che sulla scorta del nuovo materiale di cui dispone, è possibile che la Procura federale, qualora ottenga la revocazione della prima sentenza di assoluzione e dunque abbia il via libera per il processo sportivo bis, si comporti in maniera diversa in sede di requisitoria, chiedendo punti di penalizzazione e non solo multe e inibizioni, come aveva fatto all’inizio di quest’anno quando aveva capito che non poteva andare oltre la contestazione del semplice illecito amministrativo (art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva).