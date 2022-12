Kim vuole il Napoli: la clausola che non fa paura

Kim Min-jae vuole continuare a giocare con il Napoli, la clausola rescissoria presente nel contratto non spaventa De Laurentiis.

Ci sono tante voci di mercato su Kim Min-jae difensore che piace in Premier League. Il Napoli lo ha acquistato per circa 25 milioni di euro, ma nel suo contratto c’è anche una clausola rescissoria. Clausola valida solo per un determinato periodo di tempo e solo per i club esteri. Dunque c’è una possibilità più limitata che il giocatore a fine stagione vada via. Ma ovviamente le buone prestazioni di Kim hanno fatto accedere i riflettori su questo giocatore.

Ma il futuro di Kim al Napoli non sembra in dubbio, nonostante la clausola rescissoria. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Al Maradona e on the road: la clausola c’è, del resto, ed è normale che un difensore del suo calibro possa finire nel mirino dei nobili. Anche il Liverpool lo segue con estrema attenzione, ma prima di tutto bisognerà fare i conti con la sua volontà: chiunque potrà esercitarla, ma non è detto che lui accetti. Anzi: la sua intenzione è quella di continuare a giocare con il Napoli il più possibile. Già. Si sente protagonista ed è al centro di un progetto ambizioso“.

L’idea del Napoli è quella di eliminare completamente la clausola rescissoria dal contratto di Kim. Giuntoli sta trattando con gli agenti di Kim in questa direzione. È possibile che a fine stagione ci sia un accordo definitivo, in questo modo il Napoli blinderà uno dei suoi migliori calciatori.