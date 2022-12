Kim il Napoli vuole il rinnovo: ingaggio più alto, fronte aperto con gli agenti

Il Napoli vuole rinnovare il contratto del difensore Kim Min-jae e vuole togliere la clausola rescissoria col nuovo accordo.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli lo ha già chiarito, la clausola presente nel contratto di Kim è valida solo dall’1 al 15 luglio ed esercitabile solo per i club stranieri. Il prezzo in quel caso è fissato per 50 milioni di euro, una cifra che viste le prestazioni di Kim col Napoli sembra più che giusta. Ecco perché la società partenopea lavora ad un rinnovo di contratto di Kim.

L’obiettivo principale è quello di eliminare la clausola rescissoria presente nell’attuale accordo con Kim. Anche perché in questo modo la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe maggiore forza qualora si presentasse un club non italiano per acquistare il giocatore. Le ottime prestazioni di Kim hanno fatto accedere i riflettori sul giocatore. In Premier League già hanno chiesto informazioni sul giocatore e club come il Manchester United o il Liverpool potrebbero facilmente pagare la clausola rescissoria di Kim.

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno il Napoli sta già parlando con l’entourage del giocatore per cercare di trovare un nuovo accordo. Sul quotidiano si legge che si prova a convincere il calciatore con un “adeguamento dell’ingaggio (attualmente 3,2 milioni lordi) e anche di un prolungamento fino al 2028“. Per quanto riguarda il fronte rinnovi è dato per fatto quello per Lobotka, mentre si lavora anche al rinnovo di Kvaratskhelia.