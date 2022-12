Natale col regalo per Spalletti: rinnovo Lobotka, le cifre

Stanislav Lobotka firma il rinnovo con il Napoli, un’ottima notizia per Luciano Spalletti che punta molto sullo slovacco.

Arriva un contratto a vita per Lobotka in azzurro e firmando il nuovo accordo può restare al Napoli fino a quando avrà 34 anni. Così Aurelio De Laurentiis, che lavora pure al rinnovo di Osimhen, vuole tenersi uno dei centrocampisti più importanti della Serie A. Lo slovacco con Spalletti ha trovato la sua dimensione ed è un punto cardine della manovra azzurra. Le sue prestazioni sono sempre convincenti ed il tecnico nelle ultime amichevoli lo ha testato anche in un centrocampo a due, dove però deve migliore. Ma questo dà il senso della grande fiducia che ha il tecnico.

Spalletti sorride: c’è il rinnovo di Lobotka col Napoli

Il Napoli in questi mesi sta portando avanti la politica dei rinnovi ed ha già trovato l’accordo con Meret, Zerbin ed Anguissa. Si lavora anche a quello di Kvaratskhelia e di Kim, nonostante siano al loro primo anno di contratto in azzurro.

Ma ora è in arrivo il rinnovo di contratto per Lobotka, sicuramente una buona notizia per Spalletti che potrà contare sullo slovacco ancora per tanto tempo. Il Mattino offre dettagli del nuovo accordo di Lobotka con la SSCN. Il calciatore firmerà un nuovo contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2028 e guadagnerà 2,6 milioni di euro di base, a salire. Secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo Lobotka ha firmato le novanta pagine del contratto e quindi manca solo l’annuncio ufficiale, che è una pura formalità.

Così il Napoli tiene lontano le avance della Premier League che stava guardando in casa azzurra. Sono tanti i talenti che piacciono in Inghilterra, una lega sempre pronta ad investire i tantissimi soldi che riesce ad incassare vendendo a peso d’oro lo spettacolo del calcio in tutto il mondo.