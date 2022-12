Sky – Lobotka arriva il rinnovo fino al 2027, i dettagli

Stanislav Lobotka rinnova con il Napoli. Il centrocampista slovacco firma un contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028.

Aurelio De Laurentiis ha voluto blindare Lobotka prolungando il contratto del giocatore slovacco. Con l’arrivo di Spalletti il centrocampista ha avuto un grandissimo rendimento, tanto da meritarsi l’attenzione dei grandi club. Lobotka è imprescindibile negli schemi di Spalletti e sta dimostrando di poter giocare in qualsiasi grande club. Magari non segna con frequenza, ma in termini di rendimento è sicuramente un valore assoluto.

Per questo motivo il Napoli ha puntato sul rinnovo di Lobotka. La società di De Laurentiis ha blindato il giocatore con un contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028, allungando di due anni un contratto già in essere. In questo contesto è stata decisiva anche la volontà del giocatore di restare ancora in azzurro. Lobotka ha scelto di continuare a vestire la maglia del Napoli, un’ottima notizia per Spalletti. Il rinnovo di Lobotka rafforza ancora di più il progetto del Napoli nel medio e lungo termine. Confermando un ottimo giocatore come lo slovaco il Napoli dimostra di voler puntare ancora in alto. A cominciare da questa stagione in cui la squadra di Spalletti è in corsa per vincere lo scudetto, ma anche per raggiungere i quarti di finale.