Rinnovo Osimhen col Napoli, lo vuole De Laurentiis: vale più di 100 milioni

Il Napoli vuole il rinnovo di Victor Osimhen ci sta lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis in prima persona.

Osimhen è legato da un contratto con la SSCN fino al 2025. Ma il presidente vuole portarsi avanti con i tempi e gestire al meglio uno dei suoi giocatori migliori. Anche perché su Osimhen c’è da tempo l’interesse della Premier League, una lega in cui i club hanno tantissimi soldi. Per squadra come Manchester United e City, ma anche Newcastle, Liverpool e Arsenal, comprare giocatori con un costo elevato non è un problema. Può essere un affare per chi vende, ma bisogna farlo nel modo giusto.

Napoli: De Laurentiis lavora al rinnovo di Osimhen

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis si sta dando da fare per rinnovare il contratto. L’attuale vincolo sino al 2025 tutelerebbe il club, ma lo stipendio da 4 milioni netti rischia di essere troppo basso per non indurre in tentazione il giocatore. La manovra del presidente è accorta e pare anche abbia trovato terreno fertile nel l’entourage di Victor. Ad agosto il prezzo di Victor appariva irrinunciabile: 100 milioni di euro. E c’è da credere che questa scintillante stagione porti ad alzarne ulteriormente la quotazione in vista dell’estate“.

De Laurentiis col rinnovo di Osimhen col Napoli andrebbe a blindare il giocatore. Aggiungendo anni di contratto avrebbe un potere contrattuale ancora maggiore. Inoltre il calciatore è voglioso di restare in azzurro, una società che ha sempre creduto in lui ed ha investito tanto per portarlo al Napoli. Dunque ci sono le condizioni ideali affinché Osimhen firmi un nuovo contratto con il Napoli. Il giocatore è estremamente concentrato sulla conquista dello scudetto, ma ci sarà modo e tempo anche per trovare un accordo con l’entourage del giocatore in contatto con la SSCN di Aurelio De Laurentiis.