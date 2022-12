Napoli: finite le feste, tutti a lavoro. Arriva una bellissima notizia per Spalletti

Il Napoli ritorna al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno. Luciano Spaletti potrà avere di nuovo Amir Rrahmani in gruppo.

C’è chi come Kvaratskhelia è stato a Parigi per Natale, chi invece lo ha vissuto in famiglia come Anguissa e Juan Jesus. Ma ora il tempo delle festività è terminato ed a Castel Volturno il Napoli riprende gli allenamenti. Oggi Spalletti accoglierà il suo gruppo senza che ci siano nessuno escluso. Hanno fatto rientro gli uomini reduci dal Mondiale: Anguissa, Olivera e Lozano sono stati i primi ad arrivare, poi è toccato a Zielinski e Kim.

Napoli ripresa allenamenti, ultime novità su Rrahmani

L’allenatore comincerà a lavorare in maniera specifica sulla sfida Inter-Napoli. Fino ad ora il tecnico ha puntato molto sulla crescita fisica dei suoi ragazzi, facendo un sostanzioso richiamo di preparazione che ha appesantito le gambe di qualche giocatore, come si è visto durante le amichevoli con Villareal e Lille.

Ora invece la preparazione sarà incentrata a ‘sciogliere’ le gambe per arrivare pronti alla sfida con l’Inter del 4 gennaio 2023. Ecco perché si pensa di organizzare una nuova amichevole con la Primavera per far mettere minuti nelle gambe ai giocatori impegnati in Qatar. Ma per Spalletti arriva anche una buona notizia: oggi alla ripresa degli allenamenti del Napoli ci sarà anche Rrahmani in gruppo.

Il difensore è fuori da metà ottobre per un problema agli adduttori ed ha completamente recuperato dall’infortunio. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, il giocatore può giocarsi le sue carte per rientrare da titolare durante Inter-Napoli.