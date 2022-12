Kvara in love a Parigi, ultimo giorno di riposo

Kvaratskhelia ha passato il Natale a Parigi insieme alla sua fidanzata, l’attaccante il 27 dicembre riprende gli allenamenti a Castel Volturno.

Ultimo giorno di riposo per Kvaratskhelia così come per i suoi compagni. Spalletti ha concesso tre giorni di totale relax ai suoi calciatori per le festività natalizie. Ma da domani ci sarà solo il campo per un tour de force che sarà veramente importante. Gli azzurri a gennaio saranno chiamati a giocare contro Inter, Juve e Roma tra le big di Serie A per un calendario senza soste in cui si gioca ogni tre o quattro giorni.

Natale a Parigi per Kvaratskhelia

C’è chi ha deciso di trascorrere questi giorni a Napoli come Anguissa, che ha pubblicato anche un video sui social. La stessa cosa ha fatto anche Juan Jesus che ha pubblicato anche la foto della tombolata napoletana. Chi invece ha deciso di andare in qualche capitale europea. È il caso di Kvaratskhelia è che stato a Parigi in compagnia della sua compagna.

L’attaccante georgiano è stato immortalato in qualche foto sui social, come quella davanti al Louvre di Parigi. Kvaratskhelia si è goduto questi giorni di riposo in dolce compagnia, sicuramente in una delle capitali più romantiche del mondo. Un ultimo stacco prima di rituffarsi a pieno ritmo nel mondo del calcio. Mondo stravolto a causa dei Mondiali in Qatar, che hanno stravolto i calendari. Ora bisognerà correre e recuperare le giornate perse. In Serie A riparte la caccia al Napoli dopo 15 giornate e per tenere la vetta della classifica ci sarà bisogno del miglior Kvaratskhelia. Il georgiano così come Lobotka è apparso tra quelli più provati fisicamente per il lavoro fisico imposto da Spalletti. Alle ripresa bisognerà testare la condizione di tutti i giocatori, in vista della sfida con l’Inter del 4 gennaio 2023.