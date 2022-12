Natale a Napoli per Anguissa: nel video un tracci d’azzurro

Frank Anguissa ha trascorso il Natale a Napoli insieme con la sua famiglia, il giocatore ha pubblicato anche un video sui social.

C’è chi per il Natale ha deciso di recarsi a Parigi come Kvaratskhelia, chi invece ha voluto passarlo in famiglia. È il caso di Anguissa che ha trascorso il Natale a Napoli non i suoi bambini e la moglie. Il centrocampista del Napoli ha pubblicato anche un video sui social in cui ha mostrato il suo albero di Natale con una pallina speciale, quella con la N logo del Napoli e Acqua Lete.

Anguissa insieme ai suoi compagni riprenderà gli allenamenti il giorno 27 dicembre a Castel Volturno. Da quel momento in poi non ci saranno più grandi pause, anche perché si giocherà praticamente ogni tre o quattro giorni. Spalletti alla ripresa delle attività potrà finalmente avere tutti i giocatori disponibili, sia quelli rientrati dagli infortuni, ma anche quelli che hanno partecipato al Mondiale. Anguissa è uno di quelli che era già rientrato in gruppo qualche giorno fa, ma non ha partecipato a nessuna delle amichevole disputate a dicembre dal gruppo partenopeo. Ora invece sono tutti a disposizione di Spalletti che deve preparare la sfida con l’Inter del 4 gennaio.