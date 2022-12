Kvaratskhelia: Natale al Louvre – Foto

Kvicha Kvaratskhelia ha passato il Natale a Parigi, il giocatore del Napoli ha pubblicato una foto sui social all’esterno del Louvre.

Il Napoli riprenderà la preparazione atletica al Training Center di Castel Volturno a cominciare dal 27 dicembre. Il tecnico di Certaldo ha voluto dare qualche altro giorno di svago ai suoi giocatori, ben sapendo che da gennaio in poi ci sarà un grande tour de force che stresserà molto i suoi ragazzi. Ed allora c’è anche chi ha deciso di passare il Natale fuori Napoli, facendo una visita in qualche capitale europea facilmente raggiungibile con l’aereo.

È il caso di Kvaratskhelia che si è recato a Parigi ed ha postato una foto all’esterno del Louvre. L’attaccante passerà il Natale nella capitale francese insieme alla fidanzata. Sicuramente un Natale romantico per Kvaratskhelia che ha scelto una delle più belle capitale europee per passare le festività natalizie. Il giocatore al rientro è chiamato a guidare di nuovo la squadra azzurra con i suoi guizzi e le sue accelerazioni. Kvaratskhelia e Lobotka sono quelli che sono apparsi più appesantiti dalla preparazione di Spalletti. Ma hanno ancora giorni e tempo per recuperare la migliore condizione fisica.

Per il georgiano e gli altri giocatori ora è il momento del riposo, non solo fisico ma anche mentale. Anche perché dal 4 gennaio si comincia a fare sul serio con Inter-Napoli ed a quel punto i margini di errore sono estremamente ridotti.