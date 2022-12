Inter-Napoli: Rrahamani arrivano segnali positivi

Arrivano segnali positivi da Amir Rrahmani difensore che per Inter-Napoli potrebbe andare almeno in panchina.

Il Napoli ha in mente di effettuare un’ultima amichevole con la Primavera, prima di affrontare la sfida contro l’Inter in programma il 4 gennaio 2023. Gli azzurri devono ritrovare la forma migliore. Ma Spalletti e lo staff medico sanno quello che fanno e quindi non c’è grande preoccupazione in questo senso. Certo bisogna testare alcuni giocatori come Kvaratskhelia e Lobotka che non sono apparsi al top, ma con oltre una settimana di lavoro davanti si può rientrare al meglio.

Inter-Napoli: le condizioni di Rrahmani

La squadra di Luciano Spalletti si ritroverà al training center di Castel Volturno il giorno 27 dicembre, per la ripresa degli allenamenti. Il tecnico toscano ha voluto dare qualche altro giorno di svago ai suoi calciatori che dovranno affrontare un tour de force a partire da gennaio.

Al rientro Spalletti potrà contare su tutti gli uomini a disposizione, compresi quelli impegnati con le rispettive Nazionali. Un occhio particolare sarà dato alle condizioni fisiche di Amir Rrahmani e si cercherà di recuperarlo per Inter-Napoli. Il difensore è in netto recupero dopo l’infortunio agli adduttori che lo tiene fuori dallo scorso 10 ottobre. Le condizioni di Rrahmani sono migliorate ed è possibile che ce la faccia quantomeno a rientrare nella lista dei convocati per la sfida di Milano. In questo momento è difficile capire se possa scendere addirittura in campo da titolare, le sue condizioni saranno testate nei prossimi giorni.