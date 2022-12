Napoli: ci sarà un’altra amichevole prima della sfida con l’Inter

Il Napoli giocherà un’altra amichevole prima della sfida con l’Inter, i giocatori di Spalletti affronteranno la Primavera.

Il Napoli rientrerà ad allenarsi a Castel Volturno il 27 dicembre, da quel momento in poi non ci saranno più pausa. Gli azzurri durante la cena di Natale hanno stretto un patto scudetto, cementando ancora di più l’intesa e la voglia di lottare fino alla fine per lo scudetto. È con questo spirito che si riprenderà ad allenarsi al training center di Castel Volturno. Gli azzurri avranno un mese di gennaio pieno zeppo di impegni in cui affronteranno anche Inter, Juve e Roma.

Napoli: amichevole con la Primavera prima dell’Inter

Spalletti ed i suoi calciatori hanno giocatore quattro amichevoli a dicembre, con le due vittoria contro Antalyaspor e Crystal Palace in Turchia e due sconfitte contro Villareal e Lille allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno difettato in termini di forma fisica, ma provenivano da carichi di lavoro importante e giocavano contro squadre che cominceranno a giocare partite ufficiale già durante il mese di dicembre. Inoltre non c’erano i cinque giocatori impegnati con le Nazionali.

Alla ripresa degli allenamenti, però, Spalletti avrà tutti a disposizione. Per questo motivo il Napoli farà un’altra amichevole per testare un’ultima volta squadre e soprattutto tenuta fisica dei calciatori. Gli azzurri giocheranno contro la Primavera in un test in famiglia che si dovrebbe tenere il 30 dicembre, anche se la data è da confermare. Osservato speciale in questo periodo sarà Kvicha Kvaratskhelia che si sta riprendendo da un infortunio e non è apparso ancora al meglio della forma fisica.