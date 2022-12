Perinetti: “Attenti alla sosta può creare problemi, ma…”

Giorgio Perinetti direttore sportivo del Brescia, ha parlato del Napoli e della sosta del campionato che sta per terminare.

Il dirigente ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Credo che la sosta sia da prendere con le molle. Può sicuramente creare dei problemi alle squadre, bisogna capire come si riprenderà e che atteggiamento ci sarà da parte dei giocatori. Fermarsi così a lungo non è facile per nessuno. Ma non credo che sia il caso del Napoli, che ha fatto una grandissima prima parte di stagione e credo che abbia il potenziale per poter riprendere così come aveva terminato grazie ad una rosa molto importante”.

Perinetti sull’arrivo di Bereszynski ha detto: “Penso che l’operazione Bereszysnki al Napoli e Zanoli alla Sampdoria sia un’ottima scelta. Spalletti avrà un giocatore di esperienza che potrà dare una mano in questa corsa per lo scudetto. Allo stesso tempo Zanoli avrà la possibilità di andare a giocare“.